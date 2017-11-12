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Житель Кинеля, едва освободившись из мест лишения свободы, ограбил собственного отца

12 ноября 2017 19:53
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Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция стати предусматривает до 4 лет лишения свободы.
В дежурную часть Кинеля поступило заявление от жителя  Алексеевки. Пожилой мужчина сообщил стражам правопорядка, что его ограбил сын.

В ходе беседы с потерпевшим полицейские выяснили, что накануне подозреваемый распивал со своим знакомым спиртные напитки. Когда деньги закончились «собутыльник» передал молодому человеку свой сотовый телефон, чтобы заложить его в ломбард, а на вырученные деньги продолжить застолье.

Однако в ломбарде отказались принять гаджет. Тогда мужчина отправился домой, чтобы взять у отца в долг 500 рублей.

Отец отказал ему в деньгах, и высказал недовольство по поводу пристрастия сына к спиртному. Мужчина, разозлившись, не стал выслушивать отца, забрал деньги и уехал. Кроме того, потерпевший сообщил, что его сын две недели назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция стати предусматривает до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:    ГУ МВД России по Самарской области 
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