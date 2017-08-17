Житель Кинельского района хранил у себя в доме марихуану

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В ходе осмотра его жилплощади полицейские обнаружили сверток из газеты и металлическую коробку с марихуаной общей массой 27 граммов.Ранее не судимый 40-летний безработный мужчина, пояснил, что хранил наркотическое средство в целях личного употребления. Эта версия в настоящее время проверяется оперативниками.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области