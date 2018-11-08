Житель Бузулука напал на девушку у ТЦ «Самолет» и отобрал автомобиль
8 ноября 2018 19:18
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Неизвестный мужчина напал на 26-летнюю девушку, поранил ее ножом и отобрал ключи от автомобиля KIA RIO. После этого преступник уехал на нем.
Полицейские задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 27-летний житель из города Бузулук. У мужчины уже есть судимость за ложный донос и за кражу.
Нож и автомобиль изъяты. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и направили в СИЗО. Следствие продолжается.
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