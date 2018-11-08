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Житель Бузулука напал на девушку у ТЦ «Самолет» и отобрал автомобиль

8 ноября 2018 19:18
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У мужчины уже есть судимость за ложный донос и за кражу.
Как сообщает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на КП-Самара, в прошедший вторник, 6 ноября, поздно вечером в Самаре на парковке ТЦ «Самолет» было совершено преступление.

Неизвестный мужчина напал на 26-летнюю девушку, поранил ее ножом и отобрал ключи от автомобиля KIA RIO. После этого преступник уехал на нем.

Полицейские задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 27-летний житель из города Бузулук. У мужчины уже есть судимость за ложный донос и за кражу.

Нож и автомобиль изъяты. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и направили в СИЗО. Следствие продолжается. 
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