Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,24 марта, 23:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/03:
USD 63.77
0.03
EUR 72.59
-0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Житель Ботсваны протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой

24 марта 2019 18:51
118
В результате аварии скончался только пилот, все остальные выжили.
Житель Ботсваны протаранил свой дом на частном самолете, намереваясь убить жену после ссоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Eyewitness News.

По данным СМИ, конфликт между супругами произошел на вечеринке в честь будущего ребенка. Как рассказали свидетели, мужчина грубо повел себя с женой, из-за чего гости попросили его уйти с праздника.

Затем мужчина позвонил своему другу, чтобы узнать, где именно находится его жена. Другу это показалось подозрительным и он попросил всех гостей покинуть дом, в который через некоторое время влетел самолет.

В результате аварии скончался только пилот, все остальные выжили. 


Фото:   pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
24 марта 2019  19:22
Шуточные первоапрельские новости в СМИ не подпадают под действие закона о фейках.
Депутат рассказал об отличиях шуток от фейков
Шуточные первоапрельские новости в СМИ не подпадают под действие закона о фейках.  Закон
124
24 марта 2019  18:09
Жалоба была подана француженкой, владелицей фирмы, которую представитель Вануату несколько раз трогал руками ниже пояса, а также добивался, чтобы та дала ему свой адрес и телефон.
Из Франции изгоняют посла Вануату за сексуальные домогательства
Жалоба была подана француженкой, владелицей фирмы, которую представитель Вануату несколько раз трогал руками ниже пояса, а также добивался, чтобы та дала ему... Закон
122
21 марта 2019  21:16
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта.
Задержан руководитель бюро медико-социальной экспертизы Самарской области
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта.  Закон
1022
20 марта 2019  21:34
Возбудили уголовное дело в отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты
Обманувший "Аэрофлот" пассажир стал фигурантом уголовного дела
Возбудили уголовное дело в отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты "Аэрофлота" по поддельному медицинскому документу, сообщила... Закон
303
19 марта 2019  19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же управления Людмиле Котович и бывшему инструктору лагеря Павлу Ильину.
Экс-директора лагеря "Сямозеро" приговорили к 9,5 года колонии
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
314
19 марта 2019  14:23
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки.
Полицейские выявили незаконное осуществление трудовой деятельности на строительном объекте в Самаре
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки.  Закон
317
15 марта 2019  21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.
Дерипаска подал в суд на Минфин США
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.  Закон
526
Весь список
Происшествия
24 марта 2019  20:19
Водитель одного из автомобилей госпитализирован.
В Самаре в районе остановки "Горелый Хутор"столкнулись три автомобиля
Водитель одного из автомобилей госпитализирован. Происшествия
136
24 марта 2019  19:12
Пожару был присвоен повышенный ранг
64 спасателя выезжали на тушение пожара в частном доме по улице Новомайской в Самаре
Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар №2".  Происшествия
124
24 марта 2019  18:51
В результате аварии скончался только пилот, все остальные выжили.
Житель Ботсваны протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой
В результате аварии скончался только пилот, все остальные выжили.   Происшествия
117
Весь список
Криминал
24 марта 2019  12:53
В Волжском районе водитель, севший за руль пьяным, может лишиться свободы
В Волжском районе водитель, севший за руль пьяным, может лишиться свободы
Ранее он был лишен прав. Криминал
182
24 марта 2019  10:56
В Жигулевске гостья украла телефон у хозяйки Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В Жигулевске гостья украла телефон у хозяйки
Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Криминал
204
23 марта 2019  10:52
В Приволжском районе мужчина растил на своем участке коноплю и хранил дома обрез
В Приволжском районе мужчина растил на своем участке коноплю и хранил дома обрез
Также полицейские нашли два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа. Криминал
378
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
3763
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
405
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
690
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
664
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1119
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
835
Весь список

Фоторепортажи
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
816
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
917
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1878
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2113
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1248
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
940
Весь список

Мероприятия
Митинг на Физкультурной собрал порядка 800 человек
«Веснушка» на экваторе: фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую
Выставка «Его Величество – театр!» открывается в Самарском музее Алабина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные