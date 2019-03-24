Житель Ботсваны протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой

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По данным СМИ, конфликт между супругами произошел на вечеринке в честь будущего ребенка. Как рассказали свидетели, мужчина грубо повел себя с женой, из-за чего гости попросили его уйти с праздника.Затем мужчина позвонил своему другу, чтобы узнать, где именно находится его жена. Другу это показалось подозрительным и он попросил всех гостей покинуть дом, в который через некоторое время влетел самолет.В результате аварии скончался только пилот, все остальные выжили.Фото: pixabay.com