Житель Безенчукского района украл велосипед у своей знакомой

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В ходе работы стражи правопорядка выяснили, что к совершению кражи причастен знакомый потерпевший. Полицейский задержали его. Ранее не судимый мужчина 1988 года рождения пояснил стражам правопорядка, что похитил велосипед, чтобы доехать до своего дома. В дальнейшем он решил оставить его для личного использования.Сотрудниками полиции похищенное было изъято и возвращено владелице.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.