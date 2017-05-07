Житель Безенчукского района фиктивно поставил на учет в своем доме иностранцев

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Двое граждан одного из соседних государств предъявили сотрудникам Росгвардии документы, согласно которым они были зарегистрированы в поселке Осинки. При этом стражи правопорядка установили, что мужчины 1972 и 1997 годов рождения, работавшие в строительной сфере, проживали на территории районного центра.В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что житель поселка Осинки 1954 года рождения совершил фиктивную постановку на учет данных иностранных граждан, не предоставив им при этом фактического места жительства.В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.