Жильцы сызранской многоэтажки остались без воды из-за нерадивого соседа

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Второй день без воды остается ряд квартир в подъезде девятиэтажного дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. Здесь отключили водоснабжение из-за мужчины, который затопил первый этаж."У нас появилась огромная проблема благодаря соседу-алкоголику со второго этажа. Он затопил кабинет стоматологии на первом этаже. Вчера утром воду выключили по всему стояку девять этажей. Приходили слесаря и полиция, стучались в дверь, а соседа дома нет. Хотели вчера его выловить как-то, нашли друга его, а тот сбежал от нас. Как нам найти хозяина квартиры, мы не знаем, караулить у двери все время мы не можем", – рассказала жительница дома.Дверь к соседу взломать могут только через суд. "Посоветовали подавать жалобу и уточнили, что этот вопрос могут рассматривать в течении двух месяцев. Что нам делать, мы не знаем? Помогите нам, нервы у нас уже на пределе", – рассказала хозяйка одной из квартир, в которой нет воды.По словам жильцов, где сейчас их сосед неизвестно.