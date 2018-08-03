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Жила с трупом ради пенсии. Пенсионерка выкинула на детскую площадку мумию мужа

3 августа 2018 20:37
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На неприятный запах из квартиры супружеской пары жильцы многоэтажки начали жаловаться несколько месяцев назад.
Жила с трупом ради пенсии. Пенсионерка выкинула на детскую площадку мумию мужа

На неприятный запах из квартиры супружеской пары жильцы многоэтажки начали жаловаться несколько месяцев назад.
Пожилая жительница Екатеринбурга выкинула на детскую площадку мумию своего мужа, который скончался несколько месяцев назад. Останки пенсионера нашли во дворе дома № 112 по улице Куйбышева. Об этом сообщили в городском УМВД, передает life.ru.


По словам очевидцев, старушка волоком на халате вытащила на улицу мумифицированное тело супруга. Они предположили, что женщина хотела выбросить его на свалку, но не хватило сил. Соседи также рассказали, что семья злоупотребляла алкоголем. По их словам, пенсионерка до того допилась, что ходила по двору в разной обуви, попрошайничала и дружила с бомжами.

Отмечается также, что на неприятный запах из квартиры пенсионеров жильцы дома начали жаловаться около двух месяцев назад, когда, предположительно, умер мужчина.

— Про мужа не сообщила, потому что, помимо всего прочего, видимо, ещё и пенсию за него получала, — написала одна из местных жителей — Полина Нечаева.

В УМВД также рассказали, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы.

По предварительной информации, смерть пенсионера наступила по естественным причинам уже давно. Точное время гибели пока не установлено. 
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