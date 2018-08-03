Жила с трупом ради пенсии. Пенсионерка выкинула на детскую площадку мумию мужа

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Жила с трупом ради пенсии. Пенсионерка выкинула на детскую площадку мумию мужаПо словам очевидцев, старушка волоком на халате вытащила на улицу мумифицированное тело супруга. Они предположили, что женщина хотела выбросить его на свалку, но не хватило сил. Соседи также рассказали, что семья злоупотребляла алкоголем. По их словам, пенсионерка до того допилась, что ходила по двору в разной обуви, попрошайничала и дружила с бомжами.Отмечается также, что на неприятный запах из квартиры пенсионеров жильцы дома начали жаловаться около двух месяцев назад, когда, предположительно, умер мужчина.— Про мужа не сообщила, потому что, помимо всего прочего, видимо, ещё и пенсию за него получала, — написала одна из местных жителей — Полина Нечаева.В УМВД также рассказали, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы.По предварительной информации, смерть пенсионера наступила по естественным причинам уже давно. Точное время гибели пока не установлено.