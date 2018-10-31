Женщина родила прямо у кассы магазина под Омском

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— Она даже не просила о помощи, тихо сказала, что рожает, и всё. Я вызвала скорую, — рассказала управляющая магазином Анна Цыбульская.Рядом с будущей мамой оказались подруги, которые быстро уложили её на пол. Кассир бросилась помогать и в итоге приняла роды, которые оказались на редкость стремительными — ребёнок появился на свет буквально за две минуты. К прибытию бригады медиков малыш уже лежал на животе у матери.Родился здоровый мальчик весом 3,6 кг. Назвали Иваном. Как выяснилось, для его матери это уже шестые роды.— Для нас всё это было впервые. Мы, конечно, растерялись, но сделали всё, что могли. И сделали неплохо, — поделилась управляющая магазином.