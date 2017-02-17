Женщина избила мужа и неделю поила его водкой, чтобы он забыл про любовницу
17 февраля 2017 10:08
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Следователи Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Александровского района и ее 41-летнего знакомого. Злоумышленница несколько дней удерживала взаперти своего мужа. Пленника избили, покалечили и опоили алкоголем, добиваясь от него супружеской верности.
Установлено, что подследственная рано овдовела. От первого брака у нее остался ребенок. Затем она снова вышла замуж и прожила в браке более десяти лет, родив второго ребенка.
"В определенное время взаимоотношения между супругами стали сложными. Для материальной поддержки семьи около года назад мужчина выехал в Московскую область на заработки", - поясняют следователи.
Глава семейства систематически приезжал к жене и детям, но со временем начал все реже появляться дома. Как оказалось, в соседнем регионе у него появилась любовница.
В начале декабря 2016 года мужчина позвонил супруге и сообщил, что хочет приехать пообщаться с ребенком. Женщина решила хорошенько подготовиться к его приезду, чтобы насильно удержать благоверного и укрепить брачные узы. В свои планы она посвятила 41-летнего знакомого.
"11 декабря 2016 года, когда муж появился в квартире, его встретила супруга и ее знакомый. Они напали на потерпевшего и нанесли удары битой и деревянными брусками по рукам и ногам", - говорится в пресс-релизе управления СК РФ.
Затем у потерпевшего отобрали телефон. Заложника привязали к стулу и насильно поили водкой, пишет "Комсомольская правда". В один из дней его также заставили позвонить любовнице и объявить, что он останется с женой и его возвращения ждать не стоит.
Незаконное удержание мужчины продлилось до 19 декабря 2016 года, когда его спасла встревоженная любовница. Она сама приехала в Александровский район и обратилась в правоохранительные органы.
Полицейские вызволили из "домашнего плена" 31-летнего потерпевшего. У мужчины диагностированы множественные гематомы, перелом левой руки. Пострадавшего госпитализировали.
Пройдя курс лечения, неверный супруг выписался из больницы и уехал к своей возлюбленной в Московскую область. Его ревнивой жене и ее сообщнику грозит по пять лет лишения свободы, пишет newsru.com.
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