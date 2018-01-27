Железнодорожная станция «Липяги» вошла в список самых опасных в Самарской области
27 января 2018 12:30
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Самыми опасными станциями в Самарской области представители КбшЖД и транспортной прокуратуры называют Чапаевск и Липяги, сообщает 63.ru Также входит в список и участок железнодорожных путей в Похвистнево. За последние пять лет там погибли 11 человек.
В прошлом году в Самарской области были сбиты 132 пешехода. Из них 100 человек погибли, в том числе восемь несовершеннолетних.
Напомним, на станции «Липяги» 6 декабря 2017 года под колесами поезда погиб школьник из Новокуйбышевска. Спустя месяц, 15 января на том же самом месте погиб мужчина, пишет ПроГородСамара.
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