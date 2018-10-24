Юрий Дудь попросил вернуть ноутбук, который украли у известного рэпера в Самаре

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Рэпер в интервью Юрию Дудю рассказал, что весной этого года приезжал в Самару с концертом. Неизвестные украли ноутбук, на котором находились фонограммы нескольких композиций. По этой причине теперь на концертах некоторые песни исполняются под треки со словами, которые были записаны ранее и выложены в соцсети.Юрий Дудь в титре попросил тех, кто украл ноутбук в Самаре, вернуть его.