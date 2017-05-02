Юный велосипедист на парковке в Тольятти врезался в Гранту
2 мая 2017 12:25
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Водитель Автомобиля Гранта двигался по стоянке. В это время между рядом на велосипеде ехал 15 летний подросток.
Как пояснил сотрудник ДПС, оба участника движения увидели друг друга в последний момент.
Велосипедист врезался в передний бампер Гранты и упал.
Скорость у каждого была небольшая, поэтому серьезных травм молодой человек не получил, но медики все же отправили его больницу для тщательного осмотра.
По предварительно версии, вина за ДТП ляжет на плечи водителя Гранты, пишут в группе «Происшествия Тольятти».
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