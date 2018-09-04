"Я закричал матом". Муж Анастасии Заворотнюк рассказал, как спугнул вора
4 сентября 2018 23:16
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По словам Чернышёва, грабитель проник в дом со стороны леса, перебравшись через двухметровый металлический забор. Затем он зашёл в трёхэтажный кирпичный особняк. В прихожей он сразу запустил руку в сумку, стоящую на подоконнике, и обнаружил там деньги и драгоценности, которые разложил по карманам.
В это время Заворотнюк и её ребёнок спали на втором этаже, а Чернышёв работал в кабинете на первом.
— Я увидел фигуру незнакомца со спины, он что-то искал в тумбочке. Я закричал на него матом что есть силы. Этот тип вздрогнул и бросился наутёк к чёрному выходу. Я уже приготовился схватиться с ним врукопашную, кинулся в погоню, но он в тот момент уже бежал в сторону леса, и его было не догнать, — рассказал изданию спортсмен.
О том, что произошло далее, Лайф рассказывал ранее: Пётр Чернышёв обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестный украл два браслета, серьги и кольцо — всё из белого золота с бриллиантами, а также некоторую сумму денег. Кроме того, по уточнённым данным, с тумбочки пропал ключ от входной двери и брелок от ворот, которые потом были найдены в лесу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", улики направлены на экспертизы. В соучастии подозревают домработницу, которая на тот момент проработала у семьи две недели, а потом по срочным делам уехала на родину.
Фото: соцсети
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