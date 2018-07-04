«Я играл, а в это время мой отец был в руках бандитов», — неизвестные похитили отца капитана сборной Нигерии
4 июля 2018 07:29
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Капитан сборной Нигерии узнал о похищении отца на пути на стадион «Санкт-Петербург». По словам Микела, ему позвонил его родственник и попросил связаться по телефону со злоумышленниками. Микел позвонил, и у него потребовали выкуп за отца. Об этом сообщает Guardian.
Микел не мог уведомить о произошедшем никого в Федерации футбола Нигерии по требованию похитителей. Кроме того, он не хотел мешать команде готовиться к решающей игре против Аргентины.
Па Майкл Оби был похищен на юго-востоке Нигерии по пути на похороны одного из знакомых. Нигерийские полицейские смогли освободить отца футболиста, однако Микел рассказал, что его отца пытали и после освобождения его пришлось отправить в больницу.
Па Майкл Оби был похищен уже во второй раз. В предыдущий раз его захватили в августе 2011 года, и тогда полиция также смогла его освободить.
Несмотря на происшествие, Микел отыграл весь матч против Аргентины и забил гол с пенальти. При этом нигерийцы проиграли со счетом 1:2 и выбыли из турнира.
«Я играл, а в это время мой отец был в руках бандитов. Мне надо было как-то справиться со стрессом. О том, что случилось, мне сообщили за несколько часов до начала игры. Я был выбит из колеи, и мне надо было решить, готов ли я к игре психологически. Я был ошарашен. Я не знал, что делать, но в конце концов понял, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Я должен был выбросить случившееся из своей головы и думать о том, как играть за свою страну. Я даже не мог рассказать о случившемся тренерам или персоналу. Обо всем знали только несколько моих самых близких друзей.
Бандиты сказали, что немедленно застрелят отца, если я хоть кому-то расскажу или пожалуюсь властям. Я не хотел обсуждать произошедшее с тренером, потому что не хотел, чтобы все это повлияло на него или команду перед такой важной игрой. К счастью, в понедельник днем мой отец был освобожден (игра состоялась в воскресенье. — Прим. «РБК-Спорт»). Я бы хотел поблагодарить полицейских за то, что они смогли освободить отца. К сожалению, сейчас он в больнице — ему оказывают помощь, потому что в плену его пытали», — рассказал Микел.
Сборная Нигерии заняла третье место в группе после поражения от аргентинцев и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. В этой игре нигерийцам хватило бы ничьей, но они пропустили гол от Маркоса Рохо за четыре минуты до конца и выбыли из турнира.
Фото: imago sportfotodienst/ Globallookpress.com
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