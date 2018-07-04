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«Я играл, а в это время мой отец был в руках бандитов», — неизвестные похитили отца капитана сборной Нигерии

4 июля 2018 07:29
137
Перед матчем против Аргентины.
Отец капитана сборной Нигерии Джона Оби Микела был похищен перед матчем против Аргентины, который состоялся 26 июня. Игрок не мог об этом рассказать, так как похитители угрожали в этом случае убить его отца, передает РБК.

Капитан сборной Нигерии узнал о похищении отца на пути на стадион «Санкт-Петербург». По словам Микела, ему позвонил его родственник и попросил связаться по телефону со злоумышленниками. Микел позвонил, и у него потребовали выкуп за отца. Об этом сообщает Guardian.

Микел не мог уведомить о произошедшем никого в Федерации футбола Нигерии по требованию похитителей. Кроме того, он не хотел мешать команде готовиться к решающей игре против Аргентины.

Па Майкл Оби был похищен на юго-востоке Нигерии по пути на похороны одного из знакомых. Нигерийские полицейские смогли освободить отца футболиста, однако Микел рассказал, что его отца пытали и после освобождения его пришлось отправить в больницу.

Па Майкл Оби был похищен уже во второй раз. В предыдущий раз его захватили в августе 2011 года, и тогда полиция также смогла его освободить.

Несмотря на происшествие, Микел отыграл весь матч против Аргентины и забил гол с пенальти. При этом нигерийцы проиграли со счетом 1:2 и выбыли из турнира.

«Я играл, а в это время мой отец был в руках бандитов. Мне надо было как-то справиться со стрессом. О том, что случилось, мне сообщили за несколько часов до начала игры. Я был выбит из колеи, и мне надо было решить, готов ли я к игре психологически. Я был ошарашен. Я не знал, что делать, но в конце концов понял, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Я должен был выбросить случившееся из своей головы и думать о том, как играть за свою страну. Я даже не мог рассказать о случившемся тренерам или персоналу. Обо всем знали только несколько моих самых близких друзей.

Бандиты сказали, что немедленно застрелят отца, если я хоть кому-то расскажу или пожалуюсь властям. Я не хотел обсуждать произошедшее с тренером, потому что не хотел, чтобы все это повлияло на него или команду перед такой важной игрой. К счастью, в понедельник днем мой отец был освобожден (игра состоялась в воскресенье. — Прим. «РБК-Спорт»). Я бы хотел поблагодарить полицейских за то, что они смогли освободить отца. К сожалению, сейчас он в больнице — ему оказывают помощь, потому что в плену его пытали», — рассказал Микел.

Сборная Нигерии заняла третье место в группе после поражения от аргентинцев и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. В этой игре нигерийцам хватило бы ничьей, но они пропустили гол от Маркоса Рохо за четыре минуты до конца и выбыли из турнира.



Фото: imago sportfotodienst/ Globallookpress.com






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