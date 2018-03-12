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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Выпил «для храбрости»: Судебные приставы привлекли к ответственности мужчину, явившегося в суд пьяным

12 марта 2018 14:21
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Учитывая все обстоятельства, суд признал гражданина Ф. виновным в совершении административного правонарушения и постановил привлечь его к ответственности, назначив наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.
В отношении жителя Шенталинского района Самарской области, являющегося неплательщиком алиментов и задолжавшего около 710 тысяч рублей, в рамках исполнительного производства было возбужденно уголовное дело по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Судом гражданину Ф. было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием 5% заработной платы.

Однако мужчина решил уклониться уголовной ответственности.

В связи с тем, что должник не исполняет своих обязательств, было принято решение заменить исправительные работы иным видом наказания. Судом было назначено заседание о рассмотрении данного уголовного дела.

Гражданин Ф. появился в зале суда с красными глазами, нарушенной дикцией и стойким запахом алкоголя. Мужчина вел себя неадекватно, яро возмущаясь тем, что он признан виновным и должен отбывать наказание. На неоднократные замечания суда о прекращении противоправных действий не реагировал.

Таким образом, гражданин Ф. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»).

В ходе очередного заседания, на котором были рассмотрены материалы дела уже по административному правонарушению по ст.17.3 КоАП РФ, мужчина полностью признал свою вину. Гражданин Ф. рассказал, что, получив представление о замене наказания и судебное извещение, очень расстроился. Утром в день заседания «для храбрости» мужчина выпил около 200-250 грамм сорокаградусного спиртного напитка, после чего и пошел в суд.

Учитывая все обстоятельства, суд признал гражданина Ф. виновным в совершении административного правонарушения и постановил привлечь его к ответственности, назначив наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

Судебное заседание о замене наказания было перенесено и состоится уже после того, как мужчина освободиться из-под ареста.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что на судебных приставов по ОУПДС возложено обеспечение порядка в зданиях и помещениях судов. Обеспечивать порядок в судах помогают камеры видеонаблюдения, ручные и стационарные металлодетекторы, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.




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