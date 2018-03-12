Выпил «для храбрости»: Судебные приставы привлекли к ответственности мужчину, явившегося в суд пьяным

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Судом гражданину Ф. было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием 5% заработной платы.Однако мужчина решил уклониться уголовной ответственности.В связи с тем, что должник не исполняет своих обязательств, было принято решение заменить исправительные работы иным видом наказания. Судом было назначено заседание о рассмотрении данного уголовного дела.Гражданин Ф. появился в зале суда с красными глазами, нарушенной дикцией и стойким запахом алкоголя. Мужчина вел себя неадекватно, яро возмущаясь тем, что он признан виновным и должен отбывать наказание. На неоднократные замечания суда о прекращении противоправных действий не реагировал.Таким образом, гражданин Ф. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»).В ходе очередного заседания, на котором были рассмотрены материалы дела уже по административному правонарушению по ст.17.3 КоАП РФ, мужчина полностью признал свою вину. Гражданин Ф. рассказал, что, получив представление о замене наказания и судебное извещение, очень расстроился. Утром в день заседания «для храбрости» мужчина выпил около 200-250 грамм сорокаградусного спиртного напитка, после чего и пошел в суд.Учитывая все обстоятельства, суд признал гражданина Ф. виновным в совершении административного правонарушения и постановил привлечь его к ответственности, назначив наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.Судебное заседание о замене наказания было перенесено и состоится уже после того, как мужчина освободиться из-под ареста.Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что на судебных приставов по ОУПДС возложено обеспечение порядка в зданиях и помещениях судов. Обеспечивать порядок в судах помогают камеры видеонаблюдения, ручные и стационарные металлодетекторы, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.