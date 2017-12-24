Выпавшую из самолета стюардессу авиакомпании UTair выписали из больницы

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«В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, она покинула больницу», — сказали в пресс-службе.О том, что стюардесса UTair выпала из самолета на перрон во Внуково, стало известно в ночь на 24 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.В UTair уточнили, что инцидент произошел, когда самолет готовился вылететь из Москвы в Ханты-Мансийск. Во время закрытия дверей стюардесса поскользнулась и выпала из задней двери самолета, после чего женщину доставили в больницу. ​