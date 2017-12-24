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Выпавшую из самолета стюардессу авиакомпании UTair выписали из больницы

24 декабря 2017 21:13
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Инцидент произошел во время закрытия люка — девушка поскользнулась и упала на перрон.
Как пишет РБК, стюардессу авиакомпании UTair, которую госпитализировали после падения из самолета в московском аэропорту Внуково, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, она покинула больницу», — сказали в пресс-службе.

О том, что стюардесса UTair выпала из самолета на перрон во Внуково, стало известно в ночь на 24 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В UTair уточнили, что инцидент произошел, когда самолет готовился вылететь из Москвы в Ханты-Мансийск. Во время закрытия дверей стюардесса поскользнулась и выпала из задней двери самолета, после чего женщину доставили в больницу. ​


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