Выйдя из автобуса, мужчина упал в канализационный люк
6 февраля 2017 13:08
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В Саратове мужчина при выходе из автобуса провалился в канализационный колодец. ЧП произошло в районе кольца НИИ.
Пострадавший вместе с товарищем ехал в автобусе. После остановки в непредусмотренном месте, пока друг расплачивался, мужчина вышел из транспорта и упал в колодец. Как стало известно позднее, попутчик, не найдя его на месте высадки, ушел домой. Очнувшись после падения, человек стал звать на помощь. Прохожие вызвали специалистов Саратовской областной службы спасения, которые помогли мужчине выбраться наружу. На месте работали сотрудники городской и региональной служб спасения, а также Центра медицины катастроф, пишет СарБК.
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