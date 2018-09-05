Выбросил из окна. Сотрудник ОМОНа признался в убийстве возлюбленной в Казани

266

Инцидент произошёл 1 сентября, когда на козырьке одного из домов в Казани нашли тело 21-летней Эльнары К. При его осмотре были выявлены повреждения, характерные для падения с высоты.В убийстве девушки заподозрили её возлюбленного — Марата С. При задержании подозреваемого выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.Предполагаемый убийца уже признал вину. Он рассказал, что решил расправиться с возлюбленной из ревности. Однако следователи рассматривают и иные версии преступления, в том числе убийство с целью ограбления, отмечает издание.По словам родственников убитой, после преступления из её сумочки также пропало 35 тысяч рублей. Следователям пока не удалось доказать причастность подозреваемого бойца Росгвардии к пропаже денег, расследование продолжается.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".