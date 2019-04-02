Второклассник из Астрахани отправился в кругосветное путешествие

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В органы внутренних дел с заявлением о пропаже сына обратилась 37-летняя астраханка. Она сообщила, что утром повезла младшую дочку в детский сад. Вернувшись домой, женщина обнаружила записку от старшего ребенка, в которой он сообщил, что отправился в кругосветное путешествие.Для розыска второклассника были сформированы несколько поисковых групп. Через несколько часов мальчик нашелся.Сотрудник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Астрахани заметил ребенка, проезжая по мосту через реку Волгу. Ребенок пояснил полицейскому, что странствует, но уже чувствует усталость, и ему нужен отдых."Оказалось, что накануне после прочтения книги мальчик принял решение обязательно совершить путешествие", — рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Юлия Буланова. Ребенок написал записку родителям, положил в рюкзак любимые энциклопедии, игрушку, деньги из своей копилки, банан и отправился путешествовать.Установлено, что в отношении школьника преступлений и правонарушений не совершалось. С маленьким астраханцем и его матерью проведена профилактическая беседа.Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области