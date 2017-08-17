Второго избитого котенка нашли под Самарой, где подростки убили кошку
17 августа 2017 11:07
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Второго избитого котенка нашли в Самарской области недалеко от того места, где дети в прямом эфире убили кошку, сообщил РИА Новости местный житель Виталий Синельников, приютивший животное.
Накануне в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, транслируя это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку.
Напомним, следственные органы проводят проверку по факту инцидента.
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