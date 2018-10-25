Всю ночь спасатели и сотрудники оперативных ведомств занимались разбором завалов в разрушенном от взрыва коттедже
25 октября 2018 17:40
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В 01:41 на место происшествия выехали спасатели дежурной смены техногенного отряда ПСО СО, а так же были вызваны резервные смены спасателей. Всего от Поисково-спасательной службы Самарской области было 11 человек личного состава. На территории ЧП также работали сотрудники МЧС, сотрудники полиции, следователи, кинологи и спасатели городского отряда.
В результате взрыва погиб хозяин коттеджа, его завалило обломками разрушенного здания.
На место происшествия прибыл сын погибшего, он показал где находилась комната отца. Около часа потребовалось спасателям ПСС СО, чтобы обнаружить тело погибшего. Сложность в извлечении заключалась в том, что в любой момент обломки здания могли причинить вред сотрудникам оперативных служб. Было принято решение о разборе завалов и оставшейся части стены коттеджа, которая в любую минуту могла обрушиться.
Всю ночь спасатели и сотрудники оперативных ведомств занимались разбором завалов, на месте работала спецтехника.
Около 10 утра спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов.
На месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы, продолжается ликвидация последствий взрыва, разбор завалов, передает пресс-служба ПСС Самарскской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарскской области
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