Всего за полчаса спасатели переправили женщину с сердечным приступом из Рождествено в Самару для госпитализации

163

Врачи поставили диагноз ишемическая болезнь сердца. Пострадавшая находилась в тяжелом состоянии, и её требовалось срочно переправить для последующей госпитализации.Для эвакуации больной на левый берег реки Волга был отправлен спасательный катер. В 11.50 на территории Поисково-спасательного подразделения «Центральная» пострадавшую передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: ПСС Самарской области