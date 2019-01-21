Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 22 января, 01:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/01:
USD 66.36
0.03
EUR 75.55
-0.03
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Возводивший 30 лет замок пенсионер подорвался на снаряде времен войны

21 января 2019 23:08
300
Тело пенсионера обнаружила его жена в свой день рождения.
с
В Ленинградской области скончался легендарный каменщик, который в течение 30 лет самостоятельно возводил настоящий замок, передает iz.ru. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тело пенсионера обнаружила его жена в свой день рождения. Не дождавшись звонка с поздравлениями, она решила приехать к нему. Во дворе дома женщина обнаружила погибшего, а вокруг были пятна крови и осколки.

«Ужасная картина. Что я увидела. Я даже не поняла, что у него ног нет. Потому что был припорошен снегом. И... ужасно, конечно», — рассказала она.

По версии следователей, каменщик собирал цветной металл в местах сражений времен Великой Отечественной войны. Как уточнила старший помощник следственного управления СКР по Ленобласти Юлия Мотолыгина, пенсионер при помощи болгарки распиливал реактивный снаряд, чем спровоцировал детонацию. Мужчине оторвало нижние конечности, и он скончался.

Местные жители рассказали, что пенсионер строил замок в одиночку и говорил всем, что проект приснился ему в семилетнем возрасте. Все комнаты внутри напоминают музей.



Фото:   pixabay 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
21 января 2019  21:57
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
18-летний самарец задержан за изнасилование 15-летней знакомой
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.   Закон
140
21 января 2019  16:16
В Службу судебных приставов Самарской области продолжают поступать жалобы на «коллекторов».
Оштрафовали «коллекторов» почти на полтора миллиона рублей
В Службу судебных приставов Самарской области продолжают поступать жалобы на «коллекторов».  Закон
259
19 января 2019  14:43
Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 10 современных игровых аппаратов, незаконная игорная деятельность прекращена.
В Самаре обнаружено крупное игорное заведение, которое посещало большое количество граждан
 Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 10 современных игровых аппаратов, незаконная игорная деятельность прекращена.  Закон
626
18 января 2019  15:37
Расследование уголовного дела продолжается.
Главный специалист тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных брал взятки за незаконную выдачу ветеринарных документов
Расследование уголовного дела продолжается.  Закон
440
17 января 2019  17:36
Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров.
Тольяттинец пойдет под суд за хищение госномеров с автомобиля с целью получения вознаграждения
Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров.   Закон
325
17 января 2019  17:30
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
В Самаре начата доследственная проверка по факту травмирования 9-летнего ребенка во время чистки снега с крыши дома
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.  Закон
276
17 января 2019  17:22
По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор.
В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти троих мужчин в СДК «Авиатор»
По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор.   Закон
312
Весь список
Происшествия
21 января 2019  23:08
Тело пенсионера обнаружила его жена в свой день рождения.
Возводивший 30 лет замок пенсионер подорвался на снаряде времен войны
Тело пенсионера обнаружила его жена в свой день рождения.  Происшествия
213
21 января 2019  22:51
По предварительным данным, огонь вспыхнул во время перегрузки топлива с одного судна на другое.
При пожаре на судах в Керченском проливе погибли десять человек
По предварительным данным, огонь вспыхнул во время перегрузки топлива с одного судна на другое.  Происшествия
110
21 января 2019  21:14
На место выезжали сотрудники МЧС.
В ТЦ "Мега"сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 530 человек
На место выезжали сотрудники МЧС.  Происшествия
128
Весь список
Криминал
21 января 2019  13:35
В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы
В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы
Полицейские рекомендуют самарцам быть осторожнее. Криминал
211
21 января 2019  09:51
Житель Ульяновска обокрал квартиру в Сызрани Он унес шкатулку с украшениями.
Житель Ульяновска обокрал квартиру в Сызрани
Он унес шкатулку с украшениями. Криминал
147
20 января 2019  12:27
В Жигулевске мужчина нес марихуану в рукаве Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления.
В Жигулевске мужчина нес марихуану в рукаве
Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. Криминал
314
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
659
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
839
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1065
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
927
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1252
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
861
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1640
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1436
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1779
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2151
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2376
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3598
Весь список

Мероприятия
В Самаре на базе «Чайка» пройдет благотворительная лыжная гонка
Образовательный проект Panda Meetup вновь соберет в Самаре IT-разработчиков из России
Сегодня в Самарском театре драмы день памяти Вячеслава Гвоздкова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные