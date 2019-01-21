Возводивший 30 лет замок пенсионер подорвался на снаряде времен войны

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Тело пенсионера обнаружила его жена в свой день рождения. Не дождавшись звонка с поздравлениями, она решила приехать к нему. Во дворе дома женщина обнаружила погибшего, а вокруг были пятна крови и осколки.«Ужасная картина. Что я увидела. Я даже не поняла, что у него ног нет. Потому что был припорошен снегом. И... ужасно, конечно», — рассказала она.По версии следователей, каменщик собирал цветной металл в местах сражений времен Великой Отечественной войны. Как уточнила старший помощник следственного управления СКР по Ленобласти Юлия Мотолыгина, пенсионер при помощи болгарки распиливал реактивный снаряд, чем спровоцировал детонацию. Мужчине оторвало нижние конечности, и он скончался.Местные жители рассказали, что пенсионер строил замок в одиночку и говорил всем, что проект приснился ему в семилетнем возрасте. Все комнаты внутри напоминают музей.Фото: pixabay