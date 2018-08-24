Возле пика Исмаила Самани в Таджикистане застряло 30 туристов
24 августа 2018 22:00
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Они находятся в лагере на высоте 4000 метров на протяжении 12 дней. За это время у них почти закончилась еда, многие испытывают проблемы со здоровьем: дизентерию, обморожение, ангину.
Отмечается, что причиной тому стали не погодные условия, их просто не забирает туроператор. Застрявшие туристы сообщают, что турфирма специально не забирает их и ждёт официального конца сезона. Именно тогда надо будет забирать работников лагеря.
Как выяснилось, вертолёт — это самая дорогая часть путёвки ($2500) и отправлять самолёт по несколько раз — не экономно. После скандала вокруг этого оператор пообещал забрать туристов завтра, 25 августа.
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