Возле пика Исмаила Самани в Таджикистане застряло 30 туристов

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Они находятся в лагере на высоте 4000 метров на протяжении 12 дней. За это время у них почти закончилась еда, многие испытывают проблемы со здоровьем: дизентерию, обморожение, ангину.. Застрявшие туристы сообщают, что турфирма специально не забирает их и ждёт официального конца сезона. Именно тогда надо будет забирать работников лагеря.Как выяснилось, вертолёт — это самая дорогая часть путёвки ($2500) и отправлять самолёт по несколько раз — не экономно. После скандала вокруг этого оператор пообещал забрать туристов завтра, 25 августа.