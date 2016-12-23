Водоснабжение в м.р. Красноармейский восстановлено
23 декабря 2016 09:33
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22 декабря в 18 час. 34 мин. произошел порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 600 мм, по адресу: м.р. Красноармейский, в районе н.п. Осинки. В результате аварии приостановлено водоснабжение в 13 населенных пунктах м.р. Краснормейский (Гражданский, Покровка, Встречный, Кировский, Алексеевский, Любимовка, Новопавловка, Братский, Кочетковский, Кольцовка, Колыбеловка, Софинский, Бутовский).
Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией м.р. Красноармейский.
Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющую компанию.
Дополнительно в данных населенных пунктах имеются резервные источники запаса воды.
23 декабря в 06 час. 30 мин. водоснабжение восстановлено, сообщает облМЧС.
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