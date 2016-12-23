Водоснабжение в м.р. Красноармейский восстановлено

92

22 декабря в 18 час. 34 мин. произошел порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 600 мм, по адресу: м.р. Красноармейский, в районе н.п. Осинки. В результате аварии приостановлено водоснабжение в 13 населенных пунктах м.р. Краснормейский (Гражданский, Покровка, Встречный, Кировский, Алексеевский, Любимовка, Новопавловка, Братский, Кочетковский, Кольцовка, Колыбеловка, Софинский, Бутовский).Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией м.р. Красноармейский.Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющую компанию.Дополнительно в данных населенных пунктах имеются резервные источники запаса воды.23 декабря в 06 час. 30 мин. водоснабжение восстановлено, сообщает облМЧС.