Водителя ВАЗ-2112, после столкновения с двумя грузовиками, из покореженной машины доставали спасатели
15 октября 2018 14:59
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Водитель ВАЗ-2112, выйдя на полосу встречного движения допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего легковую машину отбросило большегруз, идущий в попутном направлении.
В результате столкновения водитель Лады остался жив, но был зажат в салоне своего автомобиля. Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический инструмент. Мужчина был в сознании, в 22:45 его передали врачам скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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