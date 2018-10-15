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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Водителя ВАЗ-2112, после столкновения с двумя грузовиками, из покореженной машины доставали спасатели

15 октября 2018 14:59
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Водитель Лады остался жив, но был зажат в салоне своего автомобиля. Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический инструмент.
13 октября в 21:35 спасатели техногенного отряда ПСС СО отправились в Кинельский район, где на 15 км обводной дороги произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Водитель ВАЗ-2112, выйдя на полосу встречного движения допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего легковую машину отбросило большегруз, идущий в попутном направлении.

В результате столкновения водитель Лады остался жив, но был зажат в салоне своего автомобиля. Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический инструмент. Мужчина был в сознании, в 22:45 его передали врачам скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.




Фото:      пресс-служба ПСС Самарской области
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