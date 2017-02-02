Водитель микроавтобуса «Ford Transit», нарушивший ПДД, предъявил полицейским поддельные права

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Исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что 23-летний правонарушитель прописан в Калининградской области, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.По статье «Использование заведомо подложного документа», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ, а также ареста на срок до полугода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.