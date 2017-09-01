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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Водитель автобуса самостоятельно повысил цену проезда в Саратове

1 сентября 2017 13:16
119
Водитель автобуса самостоятельно повысил цену проезда в Саратове
Это уже не первый случай, когда горожане сообщают о самовольной установке "новых тарифов".

 Сегодня в социальных сетях жительница Саратова выложила видео поездки на 53-м автобусе с водителем, который, по мнению пассажирки, находился в "неадекватном состоянии". У него возник конфликт с одним из пассажиров, который заплатил за проезд 17 руб. (согласно действующему тарифу). Водитель встал и сказал, что он "поедет по графику". На вопрос пассажиров, почему раньше он ехал не по графику, тот ответил: "Я же вам сказал у "Сенного": поедем быстро, но по 25, медленно - по 17".

Действие происходило около 22.30. По словам пассажирки, водитель (он на некоторое время встал и вышел в проход) "еле держался на ногах". После недолгого препирательства водитель все-таки поехал, но ехал с открытой дверью и "чуть не врезался в "Камаз", пишут пассажиры. Отметим, что уже не первый случай, когда горожане сообщают о самовольной установке "новых тарифов" в вечерних автобусах, пишет СарБК.
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