Водитель «Почты России» приговорен к исправительным работам за хищение посылок из интернет-магазинов

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Судом установлено, что 25 сентября 2017 года водитель «Почты России» получил в сортировочном центре почтовые отправления для развоза в отделения почтовой связи. Находясь в служебном автомобиле ГАЗ, он вскрыл две посылки с сотовыми телефонами марки «Meizu M5» и «Xiaomi Redmi Note 4X» и присвоил их, причинив материальный ущерб на сумму 14 тысяч рублей.Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства условно с испытательным сроком в 6 месяцев, собщает пресс-служба облпрокуратуры.