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Водитель Газели из соседней республики задержан в Самаре с кустами можжевельника и туи, которые он выкопал у ТЦ «Московский»

23 ноября 2017 16:57
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Полицейские оценивают нанесенный ущерб.
В Самаре сотрудники ГИБДД остановили грузовую «Газель», в  кузове которой нашли 12 саженцев туи и 6 кустов можжевельника, сообщает    63.ru.

Водителя, выходец одной из соседних республик, признался, что выкопал их на Московском шоссе, недалеко от ТЦ «Московский».

Полицейские оценивают нанесенный ущерб. Если выяснится, что растения стоят меньше 1000 рублей, то злоумышленника ждет административная ответственность за мелкое хищение. В противном случае его действия могут расценить как кражу. Наказание по этой статье предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или наказание в виде двух лет лишения свободы. 
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