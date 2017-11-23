Водитель Газели из соседней республики задержан в Самаре с кустами можжевельника и туи, которые он выкопал у ТЦ «Московский»

158

Водителя, выходец одной из соседних республик, признался, что выкопал их на Московском шоссе, недалеко от ТЦ «Московский».Полицейские оценивают нанесенный ущерб. Если выяснится, что растения стоят меньше 1000 рублей, то злоумышленника ждет административная ответственность за мелкое хищение. В противном случае его действия могут расценить как кражу. Наказание по этой статье предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или наказание в виде двух лет лишения свободы.