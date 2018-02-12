Во время взрыва на Димитрова рабочие укладывали плитку, а не занимались навесными потолками, как предполагалось изначально

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На месте ЧП рабочие укладывали плитку, а не занимались навесными потолками, как предполагалось изначально. Ремонтными работами занималась официально трудоустроенная бригада."Баллон с газом стоял в другой комнате и не использовался", - добавила Елена Шкаева.Сейчас специалисты выясняют, был ли баллон с газом качественным и исправным."Причиной взрыва на Димитрова, 110 теоретически могла послужить утечка газа из баллона, - предполагает заместитель генерального директора СВГК по эксплуатации Георгий Онищенко. - Но, учитывая имеющуюся у СВГК информацию, с большой уверенностью можно предположить, что взорвавшийся баллон был переполнен." В помещении произошли его разогрев и резкое расширение, приведшее к разрушению баллона, выбросу и взрыву газа.Взрыв в доме на ул. Димитрова произошел 5 февраля. При этом пострадали трое рабочих. Возбуждено уголовное дело.