Во время установки барельефа на триумфальную арку в Новокуйбышевске пострадал его автор

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В тяжелом состоянии его увезли в городскую больницу, где он сейчас находится в реанимации.В результате ЧП пострадал художественный руководитель кузни (главный кузнец) и автор барельефов Вячеслав Петруков.Представитель подрядной организации и очевидец Константин Юрин пишет в соцсетях:- С утра началась установка первого барельефа. Вначале всё шло хорошо, барельеф быстро установили на место. Пока монтажная бригада его закрепляла, подвезли второй барельеф. При разгрузке второго барельефа, он сорвался с креплений (видимо крюки-крепления разогнулись) высота была небольшая (2-3 метра), барельеф углом ударился вначале о брусчатку, потом завалился на угол арки и после этого упал на землю (точнее на доски).В это время за этим процессом наблюдал художественный руководитель кузни. Что произошло сразу никто не понял, он (кузнец) отпрянул от заваливающегося барельефа и упал на брусчатку, по несчастному стечению обстоятельств он споткнулся, ударился головой об брусчатку и потерял сознание. После чего была вызвана скорая помощь.Фото vk.com