Во дворе на улице Мориса Тереза в Самаре под колесами мусоровоза погибла пенсионерка
22 февраля 2019 23:36
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Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», 21 февраля, в 18:49, водитель автомобиля Скания в условиях снегопада ехал задним ходом по дворовой территории по улице Мориса Тереза. Около 101 дома мусоровоз допустил наезд на пожилую женщину, она шла попутно по ходу движения Скания.
Женщина от полученных травм скончался на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи.
Пенсионерка вышла выбросить мусор.
Фото: vk.com/dtp_163
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