Во Франции подполковник Арно Бельтрам, обменявший себя на заложников в супермаркете, скончался от полученных ранений

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Бельтрама героем. По словам французского лидера, в результате теракта в коммуне Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 были ранены.Тогда 26-летний местный житель Редуан Лакдим захватил заложников в супермаркете. Полиция ликвидировала террориста во время штурма. Во время атаки мужчина заявлял о своей приверженности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Позднее ИГ взяла на себя ответственность за теракт. Лакдим также требовал освободить из тюрьмы главного подозреваемого в серии террористических атак, прошедших в Париже в ноябре 2015 года, Салаха Абдеслама. После ликвидации боевика полиция Франции задержала возможную сообщницу террориста. По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, женщину задержали за преступный сговор в связи с «террористической акцией».