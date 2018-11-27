Вместо оплаты за проезд пассажир такси нанес женщине-водителю два десятка ударов кирпичом по голове

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18+Полицейские незамедлительно выехали по адресу предполагаемого преступления и в больницу. Пострадавшая, работающая водителем такси, рассказала, что травмы ей причинил молодой человек, которого она подвозила, выполняя заказ, из Самары в Новокуйбышевск.По приезду на место после требований водителя оплаты, злоумышленник достал из кармана куртки кирпич и нанес около двадцати ударов по голове потерпевшей. При этом подозреваемый никаких требований не выдвигал, после нанесения травмы скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.В ходе оперативно-следственных действий полицейские установили личность мужчины – им оказался безработный 26-летний уроженец Оренбургской области, проживающий в Новокуйбышевске, ранее судимый за хранение наркотиков. Подозреваемый признался в содеянном, с его слов, кирпич он подобрал на улице, а после требования водителя об оплате, нанес телесные повреждения пострадавшей. Согласно заключению медэксперта, телесные повреждения отнесены к разряду тяжких.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Расследование продолжается. Жизни и здоровью потерпевшей ничто не угрожает, после проведенного лечения она выписана из поликлиники, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области