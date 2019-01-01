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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Власти Москвы сообщили о 13 пострадавших при обрушении моста в парке Горького

1 января 2019 18:20
132
Тяжёлых пострадавших нет.
Тринадцать человек пострадали в результате обрушения моста в парке Горького в Москве, передает life.ru. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

— За помощью обратилось 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжёлых пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы называли причину обрушения моста в столичном парке Горького.

Как сообщалось, поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки. 


Фото:   mos.ru
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