Власти Москвы сообщили о 13 пострадавших при обрушении моста в парке Горького
1 января 2019 18:20
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— За помощью обратилось 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжёлых пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Ранее власти Москвы называли причину обрушения моста в столичном парке Горького.
Как сообщалось, поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки.
Фото: mos.ru
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