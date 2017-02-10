Виновника смертельного ДТП в Самарской области будут судить

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В августе прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по Безенчукскому району поступило сообщение о том, что на автодороге «Самара - ст. Звезда - Волгоград» в районе села Покровка найдено тело мужчины. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.Специалисты пришли к выводу, что травмы погибший мог получить в результате наезда автомобилем. Осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили пластмассовую накладку от фары, а также фрагменты лакокрасочного покрытия темно-вишневого цвета. Эксперты пришли к выводу, что найденные элементы принадлежат автомобилю марки ВАЗ-2106.В течение суток скрывшийся с места аварии водитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции и доставлен для разбирательства в отдел полиции. По версии полицейских, ДТП совершил житель населенного пункта Чапаевск-11, расположенного рядом с селом Покровка. По данным сотрудников органов внутренних дел, ранее мужчина 1986 года рождения уже привлекался к уголовной ответственности.Из собранных полицейскими материалов следует, что подозреваемый двигался по трассе на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. В районе села Покровка мужчина почувствовал удар о бампер. Выйдя из машины с фонариком, в кювете он увидел тело пешехода, который еще подавал признаки жизни. Предполагаемый злоумышленник признался полицейским, что оставил потерпевшего и скрылся с места происшествия, опасаясь уголовной ответственности.В отношении водителя возбудили уголовное дело, оно направлено в суд, сообщает облМВД.