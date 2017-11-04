Вертолет Ми-8, потерпевший крушение у Шпицбергена, подняли со дна

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По его словам, также планировалось поднять со дна Баренцева моря хвост вертолета, в котором находятся бортовые самописцы. "Подняли в настоящий момент хвост или нет, сказать сложно", — отметил дипломат.Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа" пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Три дня спустя норвежское судно обнаружило обломки машины в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, а 30 октября в 130 метрах от места крушения обнаружили тело одного погибшего.Николаев сообщил, что тело доставили в Тромсё для вскрытия и опознания."Других тел пока не обнаружено. До поднятия фюзеляжа вертолета, еще вчера, нашли ботинок и сумку — тоже на удалении 80 метров от места расположения фюзеляжа", — рассказал он."Операция по поиску сейчас продолжается — работают глубоководные аппараты", — добавил дипломат.© Фото : МЧС России