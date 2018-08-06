Ведущий Top Gear: После аварий Хаммонд ничего не держит в памяти дольше 5 секунд

215

Его коллега Джереми Кларксон рассказал, что после всех страшных аварий у Ричарда начались проблемы с памятью."Вы можете сказать ему что-то и через пять секунд это исчезнет из его головы. Он не может ничего запомнить, и всё из-за повреждений мозга"Джереми КларксонКроме всего прочего, в марте 2017 года Ричард на высокой скорости упал с мотоцикла и потерял сознание. ДТП произошло в Мозамбике в ходе очередных съёмок для программы The Grand Tour. Хаммонд ушибся довольно сильно, но после падения пришёл в себя, госпитализация ему не понадобилась.Фото © Соцсети