Ведущий Top Gear: После аварий Хаммонд ничего не держит в памяти дольше 5 секунд
6 августа 2018 20:30
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Его коллега Джереми Кларксон рассказал, что после всех страшных аварий у Ричарда начались проблемы с памятью.
"Вы можете сказать ему что-то и через пять секунд это исчезнет из его головы. Он не может ничего запомнить, и всё из-за повреждений мозга"
Джереми Кларксон
Кроме всего прочего, в марте 2017 года Ричард на высокой скорости упал с мотоцикла и потерял сознание. ДТП произошло в Мозамбике в ходе очередных съёмок для программы The Grand Tour. Хаммонд ушибся довольно сильно, но после падения пришёл в себя, госпитализация ему не понадобилась.
Фото © Соцсети
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