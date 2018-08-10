Вечером в Самаре на улице Фрунзе задымился трамвай

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Во время движения в салоне трамвая появился густой дым, водитель остановился, чтобы пассажиры вышли на улицу.Проезжавшие мимо автомобилисты останавливались и помогали предотвратить возгорание при помощи огнетушителей.Прибывшая на место ЧП бригада пожарных залила очаг возгорания пеной.Вероятно, в двигателе трамвая произошла какая-то поломка, которая вызвала сильное задымление.Источник фото: 63.ru