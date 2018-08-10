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Вечером в Самаре на улице Фрунзе задымился трамвай

10 августа 2018 20:28
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Во время движения в салоне трамвая появился густой дым, водитель остановился, чтобы пассажиры вышли на улицу.
10 августа, около 18-00 в областной столице на перекрестке улиц Фрунзе и Комсомольская с трамваем произошло ЧП, сообщает tltonline.ru.

Во время движения в салоне трамвая появился густой дым, водитель остановился, чтобы пассажиры вышли на улицу.

Проезжавшие мимо автомобилисты останавливались и помогали предотвратить возгорание при помощи огнетушителей.

Прибывшая на место ЧП  бригада пожарных залила очаг возгорания пеной.

Вероятно, в двигателе трамвая произошла какая-то поломка, которая вызвала сильное задымление. 


 Источник фото: 63.ru
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