Вебкам-модель случайно задушила себя во время стрима
14 сентября 2018 22:19
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В ведомстве отметили, что связанное тело 21-летней девушки обнаружили сегодня утром в одной из квартир в центре Петербурга. По факту произошедшего проводится проверка.
Как удалось выяснить, у девушки был сеанс видеосвязи с уроженцем Латинской Америки. Выполняя прихоть мужчины, она не рассчитала силу и начала задыхаться, теряя сознание. Латиноамериканец наблюдал за гибелью девушки в прямом эфире.
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