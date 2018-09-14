Вебкам-модель случайно задушила себя во время стрима

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В ведомстве отметили, что связанное тело 21-летней девушки обнаружили сегодня утром в одной из квартир в центре Петербурга. По факту произошедшего проводится проверка.Как удалось выяснить, у девушки был сеанс видеосвязи с уроженцем Латинской Америки. Выполняя прихоть мужчины, она не рассчитала силу и начала задыхаться, теряя сознание. Латиноамериканец наблюдал за гибелью девушки в прямом эфире.