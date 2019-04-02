В здании Военной академии в Петербурге прогремел взрыв
2 апреля 2019 15:37
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По предварительной информации, в учебном классе на втором этаже "сработала мина".
"Пострадали четыре курсанта, кроме того, обрушился лестничный пролет со второго на первый этаж. Оказались заблокированы около 20 человек", — сказал собеседник агентства.
Курсантов и преподавателей эвакуировали.
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского — один из крупнейших военных вузов страны. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил, других видов и родов войск, а также федеральных органов исполнительной власти.
Фото: @good78news / Twitter/РИА Новости
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