В здании Военной академии в Петербурге прогремел взрыв

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По предварительной информации, в учебном классе на втором этаже "сработала мина"."Пострадали четыре курсанта, кроме того, обрушился лестничный пролет со второго на первый этаж. Оказались заблокированы около 20 человек", — сказал собеседник агентства.Курсантов и преподавателей эвакуировали.Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского — один из крупнейших военных вузов страны. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил, других видов и родов войск, а также федеральных органов исполнительной власти.Фото: @good78news / Twitter/РИА Новости