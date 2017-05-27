В устье реки Сухая Самарка обнаружено тело мужчины, который считался без вести пропавшим
27 мая 2017 20:10
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К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.
Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает пресс-служба облМЧС.
Как уточняет 63.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области, в устье реки Сухая Самарка спасатели нашли труп мужчины. Его передали сотрудникам полиции для установления обстоятельств происшествия.
Погибший – мужчина 1973 года рождения. С 16 мая он считался без вести пропавшим.
Фото из архива облМЧС
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