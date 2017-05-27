Я нашел ошибку
Главные новости: 
26-летний режиссёр является самым молодым участником программы
Российский фильм "Теснота" получил награду на Каннском кинофестивале
Завтрашние врачи присматривают место работы.
В СамГМУ состоялась «Ярмарка вакансий»
К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.
В устье реки Сухая Самарка обнаружено тело мужчины, который считался без вести пропавшим
В машине находилось 4 человека, пострадавших и погибших нет.
На выезде из Сызрани улетел в кювет и перевернулся Nissan Maxima
Участники велосипедного пробега «Против СПИДа и наркотиков» собрались на Маяковском спуске, где развернулась мобильная лаборатория «Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
Масштабный праздник спорта и здоровья состоялся на самарской набережной
Как сообщает Приволжское УГМС, в воскресенье погода Самарской области окажется под влиянием тыловой части циклона и холодного фронта.
В Самаре похолодает и пройдут дожди
Название для профилактической акции организаторы выбрали тематическое - «Выпускники на страже безопасности».
Самарские инспекторы ДПС поздравили школьников с последним звонком
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл шесть планшетных компьютеров в ТЦ
сегодня  Суббота, 27 мая, 21:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/05:
USD 56.76
0.69
EUR 63.67
0.66
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В устье реки Сухая Самарка обнаружено тело мужчины, который считался без вести пропавшим

27 мая 2017 20:10
224
К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.
27 мая в 16:20 произошло происшествие на воде по адресу: Безенчукский район, устье реки Сухая Самарка.

К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.

Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает пресс-служба облМЧС.

Как уточняет 63.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области, в  устье реки Сухая Самарка спасатели нашли труп мужчины. Его передали сотрудникам полиции для установления обстоятельств происшествия.

Погибший – мужчина 1973 года рождения. С 16 мая он считался без вести пропавшим.

Фото из архива облМЧС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 мая 2017  22:41
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.
В Октябрьске УК «Сигма», после вмешательства прокуратуры, отремонтировала четыре многоквартирных дома
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов.  Закон
207
26 мая 2017  15:00
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки.
В Ставропольском районе 50-летний житель села Севрюкаево незаконно хранил в своем доме оружие и патроны
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки.  Закон
176
26 мая 2017  09:40
В Елховском районе мужчину повторно задержали нетрезвым и без прав за рулем Возбуждено уголовное дело.
В Елховском районе мужчину повторно задержали нетрезвым и без прав за рулем
Возбуждено уголовное дело. Закон
134
25 мая 2017  22:09
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В Самаре осужден сбытчик наркотиков
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  Закон
275
25 мая 2017  22:03
Возбуждено уголовное дело по статье
В Самаре уволен заместитель директора школы за использование поддельного документа об отсутствии судимости
Возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".  Закон
353
25 мая 2017  20:10
Женщина полностью признала свою вину.
Жительницу Самарской области, державшую приемного сына на цепи, приговорили к штрафу
Женщина полностью признала свою вину.  Закон
226
25 мая 2017  16:38
Он должен был перед съемкой подать уведомление в самарский филиал «Аэронавигация Центральной Волги».
В Самаре оштрафован мужчина, который самовольно снимал Волгу с квадрокоптера на речном вокзале
Он должен был перед съемкой подать уведомление в самарский филиал «Аэронавигация Центральной Волги».   Закон
770
Весь список
Происшествия
27 мая 2017  20:10
К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.
В устье реки Сухая Самарка обнаружено тело мужчины, который считался без вести пропавшим
К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.   Происшествия
212
27 мая 2017  17:10
В машине находилось 4 человека, пострадавших и погибших нет.
На выезде из Сызрани улетел в кювет и перевернулся Nissan Maxima
В машине находилось 4 человека, пострадавших и погибших нет.   Происшествия
127
27 мая 2017  14:55
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл шесть планшетных компьютеров в ТЦ
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».   Происшествия
124
Весь список
Криминал
27 мая 2017  11:25
В Борском районе мужчина украл свинину, курицу и масло из частного дома
В Борском районе мужчина украл свинину, курицу и масло из частного дома
Подозреваемый признался сотрудникам полиции, что он является временно безработным. Криминал
143
26 мая 2017  12:59
Молодого самарца осудили за разжигание вражды
Молодого самарца осудили за разжигание вражды
Он размещал в соцсети экстремистские материалы. Криминал
323
26 мая 2017  10:47
В Новокуйбышевске мужчина столкнул женщину с лестницы, и та умерла
В Новокуйбышевске мужчина столкнул женщину с лестницы, и та умерла
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Криминал
204
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
939
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
659
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1344
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1463
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1642
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2931
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1547
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1201
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
741
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1099
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2371
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3364
Весь список

Мероприятия
В СамГМУ состоялась «Ярмарка вакансий»
Масштабный праздник спорта и здоровья состоялся на самарской набережной
В Отрадном по инициативе Госавтоинспекции прошел конкурс на лучший безопасный маршрут до школы
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Мичурина, 9 открылось первое почтовое отделение нового формата обслуживания

500

Обнародовано новое расписание скоростного судна «Восход» для маршрута Тольятти — Самара

300

Программа, разработанная молодым ученым СамГМУ, внедрена в клиниках университета

215
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6209

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4633

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2099
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Лиманский Георгий Сергеевич

Киреев Вячеслав Геннадьевич

Уколов Александр Георгиевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда