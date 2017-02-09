В торговом павильоне на ул. Ново-Вокзальной в Самаре тушили пожар

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8 февраля по адресу: Самара, Советский р-н, ул. Ново-Вокзальная, произошел пожар.Горела распределительная коробка в торговом павильоне на площади 0.2 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.