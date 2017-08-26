В тольяттинскую журналистку несколько раз стреляли "на собственном заднем дворе"

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«10 минут назад в меня стреляли. Со мной все в порядке, только кирпичей успела отложить гору, - написала Татьяна. - Ребята, как это просто - взять и сдохнуть на собственном заднем дворе».Два раза в неё выстрелила женщина в возрасте около 30 лет из оружия, похожего на револьвер.«Свидетели, кто слышал стрельбу, есть. Полагаю (и не я одна), что у бабы просто сорвало кукушку, и ей было без разницы, в кого стрелять. Со мной все в порядке, но стрессанула», - сообщила Никонорова и добавила, что на месте происшествия работала полиция.В комментариях Татьяна добавила:"Мы обговорили с моим лучшим другом вопрос и пришли к единому мнению, что виной всему наркота. Или синька. Предварительно участковому обозначили подозреваемую. Посмотрим, что дальше будет. Это не профессиональная деятельность. Это чистая бытовуха. Тем и страшна".