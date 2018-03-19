В тольяттинском общежитии дружеское застолье закончилось поножовщиной

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На указанный адрес прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, дежурившие неподалеку, а также оперативники уголовного розыска. Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший употреблял спиртные напитки в компании своих друзей в одном из общежитий города. В ходе застолья между молодыми людьми произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, после чего подозреваемый ушел в подъезд своего дома, взял ранее запрятанный нож и вернулся обратно. Зайдя в общежитие, предполагаемый злоумышленник встретил своего приятеля. Конфликтная ситуация между ними повторилась. В ходе нее подозреваемый ножом нанес два удара своему оппоненту. Нож полицейские нашли на месте происшествия и изъяли.Там же оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления. Молодой человек, по данным полиции, несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности за кражу.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области