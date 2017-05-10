В тольяттинском лесном массиве подрались два собутыльника, один из них попал в больницу с переломанными ребрами

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Сотрудники полиции прибыли в медицинское учреждение для опроса потерпевшего, в результате которого установили, что мужчина вместе со своим 46-летним знакомым употреблял спиртные напитки в лесном массиве. Со слов потерпевшего, во время встречи между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ему множественные удары палкой. Медики диагностировали у пострадавшего травму груди, перелом ребер, повреждение легкого и иные травмы тела.Мужчина сообщил стражам правопорядка имя обидчика и примерное место его нахождения. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали собутыльника. Он признался в содеянном и объяснил свой поступок алкогольным опьянением.По данным правоохранителей, предполагаемый преступник ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение, а потерпевший – за кражу и причастность к незаконному обороту оружия. Оба участника инцидента не имеют постоянного заработка и места жительства.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник задержан. Предполагаемое орудие преступления – палка, изъята и приобщена к материалам дела. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.