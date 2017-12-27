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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В тольяттинской школе приостановили учебный процесс из-за землетрясения

27 декабря 2017 15:45
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При визуальном осмотре никаких конструктивных нарушений выявлено не было. Выяснилось, что вибрация была связана с выполнением работ в рамках строительства транспортной развязки на 974-м километре автомобильной дороги М-5.
Во вторник, 26 декабря, в 8:50 в школе № 14 в мик-не Шлюзовой во время учебных занятий был зафиксирован факт вибрации стен и оконных конструкций, самопроизвольного открытия-закрытия межкомнатных дверей. Директор учреждения приняла решение о срочной эвакуации детей в сопровождении сотрудников школы.

Незамедлительно сигнал тревоги был передан на пульт ЕДДС, и далее - в муниципалитет. На объект сразу же прибыли представители городской администрации: глава города Сергей Анташев, его заместитель по социальным вопросам Юлия Баннова, руководитель департамента образования Елена Пинская. Было организовано оперативное совещание, в котором приняли участие представители образовательного учреждения, правоохранительных органов, силовых структур, надзорных инстанций и ФКУ "Поволжуправтодор", сообщает пресс-служба горадминистарции Тольятти..

При визуальном осмотре никаких конструктивных нарушений выявлено не было. Выяснилось, что вибрация была связана с выполнением работ в рамках строительства транспортной развязки на 974-м километре автомобильной дороги М-5. А именно - с погружением обсадной трубы диаметром 1 м на глубину 15 м с применением вибропогружателя. По окончании погружения вибрация прекратилась. 

По результатам служебного расследования, проведенного незамедлительно заказчиком, выяснилось, что подрядной организацией был нарушен метод выполнения работ. 

По результатам совещания директору школы дано поручение приостановить учебный процесс до 9 января 2018 года. При этом все каникулярные мероприятия с учащимися в рамках воспитательной работы будут организованы вне помещения школы. В случае возможных изменений в строительных конструкциях здания школы директору поручено незамедлительно информировать.

Департаменту градостроительной деятельности администрации поручено организовать ежедневный осмотр конструкций здания, в том числе в период каникул.


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Комментарии



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