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В селе Заволжье подрались рыбак и охотник: один из них в коме, на другого заведено уголовное дело
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В селе Заволжье подрались рыбак и охотник: один из них в коме, на другого заведено уголовное дело

7 июня 2017 15:54
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Конфликт разгорелсямежду одним из руководителей ООО «Русская охота» и рыбаком ООО «Сызранский рыбный комбинат».
В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение из центральной районной больницы о госпитализации с травмами 57-летнего мужчины. По словам медиков, их пациент получил множественные телесные повреждения.

Для выяснения обстоятельств дела стражи правопорядка прибыли в лечебное учреждение, а также на место происшествия, откуда по информации медиков был госпитализирован пострадавший.

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что в начале июня в вечернее время на одной из улиц села Заволжье между одним из руководителей ООО «Русская охота» и рыбаком ООО «Сызранский рыбный комбинат» разгорелся конфликт. Во время разбирательств предполагаемый злоумышленник, рыбак, нанес своему оппоненту, не менее двух ударов кулаком правой руки в область головы. После этого между мужчинами возникла обоюдная потасовка, в результате которой оба упали на землю: подозреваемый навалился на потерпевшего, продолжив избиение.

В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали рыбака - жителя села Заволжье 1984 года рождения. По данным правоохранителей, подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник задержан. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать детали произошедшего. Потерпевший находится в коме, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Фото   pixabay.com



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