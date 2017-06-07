В селе Заволжье подрались рыбак и охотник: один из них в коме, на другого заведено уголовное дело

95

Для выяснения обстоятельств дела стражи правопорядка прибыли в лечебное учреждение, а также на место происшествия, откуда по информации медиков был госпитализирован пострадавший.Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что в начале июня в вечернее время на одной из улиц села Заволжье между одним из руководителей ООО «Русская охота» и рыбаком ООО «Сызранский рыбный комбинат» разгорелся конфликт. Во время разбирательств предполагаемый злоумышленник, рыбак, нанес своему оппоненту, не менее двух ударов кулаком правой руки в область головы. После этого между мужчинами возникла обоюдная потасовка, в результате которой оба упали на землю: подозреваемый навалился на потерпевшего, продолжив избиение.В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали рыбака - жителя села Заволжье 1984 года рождения. По данным правоохранителей, подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник задержан. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать детали произошедшего. Потерпевший находится в коме, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото pixabay.com